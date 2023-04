Il gol di Panico finisce a "Striscia la Notizia"

Altre notizie brevi

martedì, 4 aprile 2023, 15:11

Nuovo cambio in panchina alla Vis Pesaro dove Oscar Brevi è stato esonerato: al suo posto ecco Simone Banchieri per un finale di stagione a dir poco complicato in chiave salvezza.

martedì, 4 aprile 2023, 15:06

Lucchese-Entella, in programma giovedì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Mattia Pascarella della sezione AIA di Nocera Inferiore. Pascarella sarà coadiuvato da Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona e da Matteo Pressato di Latina. Quarto uomo, Gabriele Scatena di Avezzano. Pascarella ha diretto due volte i rossoneri: la prima nella...

martedì, 4 aprile 2023, 08:56

Il rossonero Andrea Tiritiello è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco le motivazioni: "Se Panico si prende giustamente i titoli e la scena per il pareggio in rovesciata di inaudita bellezza lui è il rassicurante custode delle retrovie, simbolo della resistenza rossonera".

lunedì, 3 aprile 2023, 17:11

Un turno di squalifica per i rossoneri Tommaso Cucchietti e Ettore Quirini, che a Cesena hanno rimediato un cartellino giallo ed erano già diffidati: ecco il provvedimento del giudice sportivo. Che ha squalifica sino al 18 aprile prossimo anche il direttore sportivo rossonero Daniele Deoma "per avere, al termine del...