Mister Volpe: "Grandissima prova, ma non si può sempre vincere"

giovedì, 6 aprile 2023, 23:06

C'è delusione in casa Entella per un pari che ferma la corsa promozione, ma mister Volpe ci credo ancora: "Grandissima prova in tutto ma purtroppo non si può sempre vincere, stiamo vincendo da quattro mesi e oggi abbiamo trovato un'ottima squadra come la Lucchese. Sono molto soddisfatto di questo gruppo che ha anche il merito di aver riportato i tifosi allo stadio. La Lucchese ha fatto una grande partita difensiva e sapevamo che non sarebbe stato facile, lè un'ottima squadra e penso che raggiungerà tranquillamente i play off".

Anche il direttore sportivo dell'Entella ex rossonero Superbi arriva in sala stampa a commentare la gara di oggi: "Il campionato non è finito, abbiamo vissuto tante emozioni e ribaltamenti clamorosi. Per oggi c'è rammarico, abbiamo avuto diverse occasioni e siamo anche stati sfortunati, credo che soprattutto nel secondo tempo avremmo meritato la vittoria. Abbiamo ancora due gare da giocare alla morte per cercare di vincere il campionato, siamo vivi e la squadra sta bene ed è motivata". C'era un buon seguito di tifosi. Fa certamente piacere soprattutto in una serata fredda come questa e ringrazio tutta la gente venuta a incitare i ragazzi a cui oggi non si può proprio dire niente. Lucchese è una buona squadra e sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, penso che siamo riusciti a limitarli molto e non abbiamo concesso niente".