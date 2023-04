Penultima di ritorno, tutti i risultati: la Reggiana torna in serie B

Altre notizie brevi

venerdì, 14 aprile 2023, 16:04

Alessandro Dal Canto, tecnico della Carrarese, ha parlato del derby con i rossoneri attraverso i canali ufficiali del club apuano: "Una partita difficile contro una squadra che ha buone qualità e che è rimasta sempre in quota playoff. Una sfida importante per entrambi per consolidarsi e rilanciare ancora.

venerdì, 14 aprile 2023, 07:25

Penultima di ritorno che nel girone dei rossoneri sarà disputata tutta nella giornata di sabato prossimo. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

giovedì, 13 aprile 2023, 13:12

Il difensore rossonero Manuel Alagna è l'ospite della puntata di stasera di Curva Ovest in onda su Noitv a partire dalle ore 21.15. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 13 aprile 2023, 11:58

La Figc ha reso noti i compensi che le società di serie C hanno pagato nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002: la Lucchese ha corrisposto complessivamente 12.320 euro, una cifra piuttosto modesta, considerando che il Crotone, giusto per fare un esempio, ha pagato oltre un milione di commissioni per le...