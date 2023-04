Qui Ancona, in panchina arriva Donadel

Altre notizie brevi

martedì, 11 aprile 2023, 22:25

Dopo il successo esterno per 2-1 contro la Juventus B, il Vicenza si è ripetuto nella finale di ritorno davanti ai propri tifosi e vinta per 3-2: i veneti si aggiudicano così l'edizione 2022-2023 della Coppa Italia di Serie C che quest'anno festeggiava le 50 edizioni.

martedì, 11 aprile 2023, 14:53

Carrarese-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Domenico Leone della sezione AIA di Barletta. Leone sarà coadiuvato da Michele Fracchiolla di Bari e da Cosimo Schirinzi di Casarano.

lunedì, 10 aprile 2023, 20:03

La squadra ha ripreso la preparazione in vista del penultimo match di campionato contro la Carrarese. Allo stadio di Saltocchio erano quasi tutti presenti eccezion fatta per Pirola che ha un problema fisico. In questa settimana, ci sono due scelte che Maraia dovrà fare principalmente per la formazione anti Carrarese,...

lunedì, 10 aprile 2023, 16:03

Colpo di scena in casa Ancona (una delle possibili rivali dei rossoneri nel primo turno play off) dove l'allenatore Gianluca Colavitto è stato sollevato dall'incarico.