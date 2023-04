Settore giovanile, una vittoria e una sconfitta tra i professionisti

lunedì, 17 aprile 2023, 18:00

Domenica a due facce per le formazioni giovanili professionistiche rossonere: mentre gli Under 17 Nazionali hanno vinto per 2-1 fuori casa contro il San Donato Tavarnelle, gli Under 15 Nazionali sono stati travolti dai pari età sempre del San Donato Tavarnelle per 5-1 e restano fanalino di coda con due soli punti in classifica.