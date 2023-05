Fiocco rosa in casa rossonera: è nata Ludovica Bianchimano

Altre notizie brevi

mercoledì, 3 maggio 2023, 14:06

Come si legge sul profilo ufficiale dell'Imolese, il presidente Francesco Coppa ha scritto di pugno al presidente della Lega Marani ed al Consiglio Direttivo di Lega , affinché provveda all’immediato rinvio delle gare di play out del Campionato di Serie C in programma per sabato 06.05.2023.

martedì, 2 maggio 2023, 20:15

L'Ancona non disputerà amichevoli prima della gara play off con la Lucchese: la conferma arriva dal professor Alberto Virgili, preparatore atletico biancorosso intervista dal sito ufficiale della società dorica: "Con questa pausa mister Donadel ha avuto la possibilità di conoscere meglio i ragazzi che a loro volta possono assorbire meglio...

domenica, 30 aprile 2023, 19:36

Il Tau Calcio allenato dall'ex tecnico rossonero Giancarlo Favarin vince di misura con il Poggibonsi e si assicura la salvezza matematica con una giornata di anticipo.

sabato, 29 aprile 2023, 21:03

Il Catanzaro ha battuto 2-1 la FeralpiSalò nella prima gara del triangolare tra le vincitrici dei tre gironi per l'assegnazione della Supercoppa di Serie C.