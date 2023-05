Giudice sportivo: tre giornate di squalifica a Franco

venerdì, 12 maggio 2023, 20:32

Il giudice sportivo, in relazione al match del primo turno play off Ancona-Lucchese, ha inflitto tre giornate di squalifica al rossonero Domenico Franco "per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario Paolucci Lorenzo in quanto, si avvicinava allo stesso e gli stringeva con le mani il collo per circa cinque secondi, senza provocare conseguenze.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, la riprovevolezza del gesto posto in essere da una parte e considerato, dall’altra, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario".