L'imolese chiede il rinvio dei play out

mercoledì, 3 maggio 2023, 14:06

Come si legge sul profilo ufficiale dell'Imolese, il presidente Francesco Coppa ha scritto di pugno al presidente della Lega Marani ed al Consiglio Direttivo di Lega , affinché provveda all’immediato rinvio delle gare di play out del Campionato di Serie C in programma per sabato 06.05.2023. La società ritiene che sia di preliminare interesse per la collettività e per lo sport in generale sospendere i play out.