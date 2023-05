Play off Ancona-Lucchese, dirige Caldera di Como

Altre notizie brevi

lunedì, 8 maggio 2023, 21:55

"Acr Siena 1904 SpA – si legge in una nota del club bianconero nuovamente penalizzato e escluso dai play off – prende atto della decisione odierna del Tribunale Federale Nazionale e come già fatto in passato non rinuncerà a tutelare le proprie ragioni in ogni grado di giudizio.

lunedì, 8 maggio 2023, 14:49

Continua la preparazione dell'Ancona in vista della gara play off con i rossoneri. Gli uomini di mister Donadel hanno svolto attivazione tecnica, esercitazioni su accelerazioni e decelerazioni, lavoro tecnico tattico. I dorici si ritroveranno domani mattina per un'altra sessione di allenamento nell'antivigilia del match di giovedì.

domenica, 7 maggio 2023, 22:08

Si sono conclusi tutti i gironi di Serie D che hanno decretato, in alcuni casi già dalle scorse settimane, le formazioni che sono approdate in Serie C a partire dalla prossima stagione con l'eccezione del girone H dove servirà una spareggio. Ecco le neopromosse:

sabato, 6 maggio 2023, 19:51

Si è conclusa la seconda gara valida per l'assegnazione della Supercoppa di Serie C: FeralpiSalò-Reggiana è finita 3-1 per i lombardi. A questo punto, al Catanzaro basterà solo un pari per aggiudicarsi il trofeo nella terza partita contro la Reggiana.