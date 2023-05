Play off, ecco gli accoppiamenti del secondo turno

Altre notizie brevi

giovedì, 11 maggio 2023, 23:14

Si sono concluse, dopo quella dei rossoneri, anche le altre due gare play off del girone B. Ecco i risultati che hanno visto passare il turno Ancona, Gubbio e Pontedera.

giovedì, 11 maggio 2023, 22:16

Dopo Ancona-Lucchese, ecco il commento di Donadel: “Sapevamo di dover soffrire e così è stato. Avevamo lavorato a lungo sulla possibilità che la partita si sarebbe potuto mettere male. Questo è accaduto quando i nostri avversari sono passati in vantaggio.

mercoledì, 10 maggio 2023, 19:14

Vigilia play off anche in casa Ancona dove ha parlato il tecnico Marco Donadel come risulta dal sito ufficiale biancorosso: "Ovvio che il tempo in più è stato prezioso ma raccoglie anche insidie, il nostro intento è stato quello di sfruttare gli ultimi giorni per aumentare la conoscenza fra di...

martedì, 9 maggio 2023, 13:14

La gara play off Ancona-Lucchese, in programma giovedì prossimo, sarà diretta da Mattia Caldera della sezione AIA di Como. Caldera sarà coadiuvato da Fabrizio Giorgi di Legnano e da Antonio D'Angelo di Perugia. Quarto uomo, Giorgio Di Cicco di Lanciano. Caldera vanta un solo precedente con i rossoneri che risale...