Play off, fuori Pontedera e Ancona

venerdì, 12 maggio 2023, 20:32

Il giudice sportivo, in relazione al match del primo turno play off Ancona-Lucchese, ha inflitto tre giornate di squalifica al rossonero Domenico Franco "per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario Paolucci Lorenzo in quanto, si avvicinava allo stesso e gli stringeva con...

venerdì, 12 maggio 2023, 07:46

Alla luce dei risultati del primo turno, ecco gli accoppiamenti previsti per domenica prossima nel secondo turno dei play off nel girone B:

giovedì, 11 maggio 2023, 23:14

Si sono concluse, dopo quella dei rossoneri, anche le altre due gare play off del girone B. Ecco i risultati che hanno visto passare il turno Ancona, Gubbio e Pontedera.

giovedì, 11 maggio 2023, 22:16

Dopo Ancona-Lucchese, ecco il commento di Donadel: “Sapevamo di dover soffrire e così è stato. Avevamo lavorato a lungo sulla possibilità che la partita si sarebbe potuto mettere male. Questo è accaduto quando i nostri avversari sono passati in vantaggio.