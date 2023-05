Play off, i risultati del girone B

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 maggio 2023, 19:14

Vigilia play off anche in casa Ancona dove ha parlato il tecnico Marco Donadel come risulta dal sito ufficiale biancorosso: "Ovvio che il tempo in più è stato prezioso ma raccoglie anche insidie, il nostro intento è stato quello di sfruttare gli ultimi giorni per aumentare la conoscenza fra di...

martedì, 9 maggio 2023, 13:14

La gara play off Ancona-Lucchese, in programma giovedì prossimo, sarà diretta da Mattia Caldera della sezione AIA di Como. Caldera sarà coadiuvato da Fabrizio Giorgi di Legnano e da Antonio D'Angelo di Perugia. Quarto uomo, Giorgio Di Cicco di Lanciano. Caldera vanta un solo precedente con i rossoneri che risale...

lunedì, 8 maggio 2023, 21:55

"Acr Siena 1904 SpA – si legge in una nota del club bianconero nuovamente penalizzato e escluso dai play off – prende atto della decisione odierna del Tribunale Federale Nazionale e come già fatto in passato non rinuncerà a tutelare le proprie ragioni in ogni grado di giudizio.

lunedì, 8 maggio 2023, 14:49

Continua la preparazione dell'Ancona in vista della gara play off con i rossoneri. Gli uomini di mister Donadel hanno svolto attivazione tecnica, esercitazioni su accelerazioni e decelerazioni, lavoro tecnico tattico. I dorici si ritroveranno domani mattina per un'altra sessione di allenamento nell'antivigilia del match di giovedì.