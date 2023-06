Fideiussione Finword, ecco la prima condanna

Una condanna a due anni in abbreviato e cinque rinvii a giudizio per concorso in falso in atto pubblico: ecco l'esito dell’udienza preliminare tenutasi ieri davanti al Tribunale di Roma nei confronti di sei persone che avrebbero tentato di truffare il Consiglio di Stato presentando con una fideiussione bancaria di 20 milioni di euro falsa, in favore della Finworld spa. Il documento avrebbe consentito alla società romana di continuare l’attività di intermediazione finanziaria, che gli era stata già proibita dalla Banca d’Italia e dal Tar del Lazio, nei confronti di alcuni club calcistici: Palermo, Lecce, Juve Stabia, Teramo, Reggina, Cuneo, Matera, Siracusa e Lucchese nella stagione 2018-2019.