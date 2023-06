La favola del Lecco è realtà: i lombardi vanno in serie B

Altre notizie brevi

giovedì, 15 giugno 2023, 21:37

Piero Braglia sarà l'allenatore del Gubbio anche nella prossima stagione, con lui anche il diesse Davide Magnemi: lo comunica la società umbra.

mercoledì, 14 giugno 2023, 19:37

La Corte Federale D’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il ricorso del Siena contro i quattro punti di penalizzazione in classifica e l’ammenda di 1.000 euro inflitte dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni in materia gestionale ed economica.

martedì, 13 giugno 2023, 23:33

Il Lecco si aggiudica fuori casa la prima gara della finale play off vincendo per 2-1 a Foggia. Padroni di casa in vantaggio con Leo, raggiunti prima da Pinzauti e poi superati a una manciata di minuti dalla fine da una punizione magistrale di Lepore.

martedì, 13 giugno 2023, 20:07

L’SAncona comunica il rinnovo di contratto con l’allenatore Marco Donadel fino al 30 giugno 2024.