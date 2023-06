Lega Pro, presentate 59 domande di iscrizione

Altre notizie brevi

giovedì, 22 giugno 2023, 07:36

Nuova esperienza per l'ex centrocampista rossonero Nicholas Bensaja cge ha deciso di ripartire dalla Serie D con il Grosseto, intenzionato a allestire una squadra di vertice.

mercoledì, 21 giugno 2023, 08:39

Il Siena si avvia a essere escluso dal prossimo campionato di Serie C: secondo quanto riportano numerosi quotidiani nazionali, il club non avrebbe presentato tutta la documentazione necessaria entro il termine perentorio.

domenica, 18 giugno 2023, 19:32

Con 3-1 sul proprio terreno il Lecco si regala la promozione in serie B dopo la vittoria per 2-1 a Foggia. Nella gara di ritorno della finale play off, pugliesi in vantaggio con Bjarkason raggiunti e superati grazie alle reti di Lepore (2) e Lakti. Lombardi in cadetteria dopo 50 anni.

giovedì, 15 giugno 2023, 21:37

Piero Braglia sarà l'allenatore del Gubbio anche nella prossima stagione, con lui anche il diesse Davide Magnemi: lo comunica la società umbra.