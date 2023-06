Semifinali play off, ecco gli accoppiamenti

Altre notizie brevi

giovedì, 1 giugno 2023, 08:39

Il Fiorenzuola ha comunica ufficialmente di aver trovato un accordo in data odierna per la conclusione consensuale del rapporto di collaborazione che la legava al proprio allenatore Luca Tabbiani.

mercoledì, 31 maggio 2023, 23:13

Definita la griglia play off delle quattro squadre che si contenderanno l'unico posto disponibile per salire in serie B. Ecco i risultati delle gare di ritorno del secondo turno nazionale con in maiuscolo chi accede alle semifinali:

mercoledì, 31 maggio 2023, 18:09

La Vis Pesaro ha ufficialmente confermato sulla sua panchina anche per la prossima stagione Simone Banchieri.

sabato, 27 maggio 2023, 22:41

Si sono concluse tutte le gare valide per l'andata del secondo turno nazionale dei play off. Le partite di ritorno sono previste per mercoledì 31 maggio. Ecco i risultati: