Academy Lucchese, Al via le iscrizioni agli Open Day

Altre notizie brevi

martedì, 4 luglio 2023, 16:54

Questa mattina, presso il Centro Medico Martini, sono iniziate le visite mediche in vista dell'imminente nuova stagione. Un nutrito gruppo di giocatori che comprende Cucchietti, Ravasio, Romero, Merletti, Rizzo Pinna, Tiritiello, Alagna, Quirini, Coletta, Benassai e Tumbarello si sono sottoposti alle analisi di rito in vista del via libera per...

lunedì, 3 luglio 2023, 16:20

Sono cinque gli arbitri di Serie C promossi alla CAN per dirigere gare di Serie A e Serie B a partire dalla prossima stagione. L'AIA ha ufficializzato i nominativi dei fischietti in questione nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella giornata odierna.

sabato, 1 luglio 2023, 14:43

L'ex tecnico rossonero Giovanni Lopez è il nuovo allenatore dell'Albinoleffe, Lopez nell'ultima stagione aveva allenato la Viterbese. Ritroverà nella società lombarda un altro ex rossonero: il direttore sportivo Antonio Obbedio.

giovedì, 29 giugno 2023, 16:58

Il neo direttore sportivo Alessandro Frara, che sarà presentato sabato prossimo a Lucca ha salutato il Frosinone calcio dove è rimasto per ben 12 anni prima come giocatore e poi come dirigente, con un messaggio sui propri social: "Salutare il Frosinone Calcio, dopo 12 anni di straordinaria intensità emotiva, legata...