Arbitri, ecco gli arbitri promossi alla CAN

lunedì, 3 luglio 2023, 16:20

Sono cinque gli arbitri di Serie C promossi alla CAN per dirigere gare di Serie A e Serie B a partire dalla prossima stagione. L'AIA ha ufficializzato i nominativi dei fischietti in questione nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella giornata odierna. Davide Di Marco della sezione di Ciampino è stato eletto come miglior arbitro della CAN C 2022/23. Ecco gli arbitri promossi, molti dei quali hanno incontrato la Lucchese nel loro percorso: Kevin Bonacina di Bergamo, Giuseppe Collu di Cagliari, Davide Di Marco di Ciampino - eletto miglior arbitro della CAN C 2022/23, Marco Monaldi di Macerata, Paride Tremolada di Monza.