L'Atalanta presenta domanda di ammissione alla Lega Pro con la squadra B

venerdì, 14 luglio 2023, 20:14

L'Atalanta comunica di aver depositato la domanda di ammissione al campionato di Lega Pro per la Seconda Squadra. L’impianto di gioco sarà lo Stadio di Caravaggio e in attesa del completamento di questi lavori, è stata indicato, come sede provvisoria per le prime partite, lo Stadio di Gorgonzola.