Mercato, ufficializzata la cessione di Bachini alla Juve Stabia

Altre notizie brevi

giovedì, 27 luglio 2023, 22:44

L'ex portiere rossonero Wladimiro Falcone è ufficialmente un giocatore del Lecce: è lo stesso club giallorosso con un comunicato, dove ha specificato anche che l'acquisto è stato realizzato a titolo definitivo, dopo il prestito della passata stagione: Falcone ha sottoscritto un accordo della durata di cinque anni.

mercoledì, 26 luglio 2023, 12:28

L’attaccante Mattya D’Alessandro, classe 2004 passa definitivamente alla Lucchese. La società rossonera ha ingaggiato dalla Turris, la giovane punta che rimarrà in rossonero per un anno con opzione per il secondo.

martedì, 25 luglio 2023, 17:37

L'ex difensore rossonero Matteo Gabbia, gli ultimi campionati al Milan, passa alla squadra spagnola del Villareal: per lui dunque ecco la prima avventura all'estero.

lunedì, 24 luglio 2023, 17:04

Il Consiglio federale della Figc, preso atto delle relazioni della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali, per quanto riguarda la Serie B ha definita la graduatoria delle società che hanno fatto domanda di riammissione e ripescaggio secondo il seguente ordine: Brescia e Perugia.