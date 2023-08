Mercato, l'ex rossonero Collodel passa alla Spal

Altre notizie brevi

giovedì, 17 agosto 2023, 17:31

Claudio Ferrarese è il capo scout della Lucchese. Centrocampista d’esperienza, nato a Verona nel 1978, ha iniziato a giocare proprio nel Verona, dove, il 16 marzo 1997, debutta in Serie A. Ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Pistoiese, Cittadella, Piacenza, Ternana, Salernitana, Cagliari, Torino e Cremonese, ma...

giovedì, 17 agosto 2023, 15:11

La Lucchese comunica che gli allenamenti della prima squadra, che si svolgeranno a Saltocchio, saranno a porte chiuse a causa dell’inagibilità temporanea della tribuna coperta e di altri lavori che sono in fase di realizzazione. "Ci scusiamo con tutti i tifosi – si legge sui social della Lucchese – che,...

lunedì, 14 agosto 2023, 17:56

Alessandro Provenzano, ex centrocampista rossonero nella stagione indimenticabile 2018-2019 quella dello spareggio salvezza di Bisceglie, ha firmato un contratto che lo lega al Pontedera. Nella scorsa stagione era al Taranto.

giovedì, 10 agosto 2023, 16:13

La società Tau Calcio in occasione dell'allenamento congiunto con la Lucchese invita i sostenitori che si recheranno quest'oggi allo stadio di Altopascio, di parcheggiare le proprie auto in piazza Aldo Moro o in piazza Vittorio Emanuele per evitare di congestionare la zone di transito delle autoambulanze della Misericordia e di...