Ufficiale l'inserimento dell'Atalanta B in Serie C

venerdì, 4 agosto 2023, 17:09

Il consiglio federale della Figc ha deciso, per quanto riguarda il campionato di Serie C, di provvedere all’integrazione attraverso il ripescaggio dell’Atalanta Under 23, alla luce dell’esclusione del Siena.