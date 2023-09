Coppa Italia, al primo turno la Lucchese pesca l'Arezzo

giovedì, 14 settembre 2023, 19:40

Nel primo turno di Coppa Italia di Serie C, in programma tra il 3 e il 5 ottobre prossimo, la Lucchese se la dovrà vedere in trasferta con l'Arezzo in gara unica. Nel caso di passaggio del turno, i rossoneri troverebbero la vincente di Spal-Sestri Levante.