Gucher: "Ambiente bellissimo, siamo partiti con l'atteggiamento giusto"

venerdì, 1 settembre 2023, 23:11

Roberto Gucher, che era al suo esordio in rossonero, è il primo giocatore a arrivare in sala stampa: "L'inizio è sempre emozionante, anche per capire a che punto stiamo. Abbiamo affrontato un'ottima squadra. Ambiente bellissimo e siamo partiti con l'entusiasmo giusto. L'atteggiamento è quello giusto, e possiamo essere contenti".

Poi è la volta di Francesco Benassai: "Contento della mia prestazione e di quella della squadra, anche tenendo conto di chi avevamo davanti, nel primo tempo siamo andati meglio. Ora dobbiamo dare continuità contro il Sestri Levante, la mentalità deve essere la stessa".