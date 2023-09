Mister Baldini: "Complimenti a tutti, risultato giusto"

Altre notizie brevi

sabato, 2 settembre 2023, 23:46

Si sono concluse le gare valide per la prima di campionato in programma in questo sabato. Ecco i risultati:

sabato, 2 settembre 2023, 15:30

La Lega Pro ha ufficialmente posticipato due gare valide per la seconda di andata del girone dei rossoneri. Si tratta di Cesena-Spal e di Juventus B-Recanatese che verranno disputate mercoledì 27 settembre.

venerdì, 1 settembre 2023, 23:11

Roberto Gucher, che era al suo esordio in rossonero, è il primo giocatore a arrivare in sala stampa: "L'inizio è sempre emozionante, anche per capire a che punto stiamo. Abbiamo affrontato un'ottima squadra. Ambiente bellissimo e siamo partiti con l'entusiasmo giusto. L'atteggiamento è quello giusto, e possiamo essere contenti".

venerdì, 1 settembre 2023, 22:46

Si sono concluse tutte le gare di stasera valide per il primo turno di campionato del girone B. Ecco i risultati: