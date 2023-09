Mister Barillari: "Partita decisa dagli episodi"

sabato, 9 settembre 2023, 20:58

Enrico Barillari, tecnico del Sestri Levante, al termine della gara con i rossoneri: "Teoricamente dovrei essere soddisfatto della prestazione, ma siamo a zero punti. La partita è vissuta sugli episodi, basta pensare al nostro palo, dobbiamo continuare su questa strada ho visto miglioramenti rispetto a Pontedera. La Lucchese? Gran ritmo, attaccanti molto tecnici, avevamo preparato la gara in un certo modo poi una lettura sbagliata in occasione del gol, senza togliere nulla alla bravura di chi ha segnato".