Rizzo Pinna nella Top11 di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

mercoledì, 13 settembre 2023, 14:30

Tutta la rosa rossonera è a disposizione del tecnico Gorgone: lo conferma la Lucchese in una nota in cui ringrazia per l’importante lavoro svolto dai fisioterapisti Riccardo De Sio, Andrea Guarisa, Massimo Arbuti coordianti da Nicola Pisani e per la collaborazione con il Centro Medico Martini dove Tumbarello e Tiritiello...

martedì, 12 settembre 2023, 14:30

Una giornata completamente dedicata alla promozione dello sport e dei suoi valori. Domenica 17 settembre a Lucca torna lo SportCity Day, un evento giunto alla terza edizione. Anche la Lucchese sarà presente con la sua delegazione Futsal che ha organizzato giochi e mini tornei all'insegna del calcio e dei valori...

martedì, 12 settembre 2023, 13:24

Recanatese-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Emanuele Ceriello della sezione AIA di Chiari. Ceriello sarà coadiuvato da Daniele De Chirico di Molfetta e da Angelo Tomasi di Lecce. Quarto uomo, Andrea Paccagnella di Bologna. Ceriello non ha precedenti con i rossoneri.

lunedì, 11 settembre 2023, 19:04

Da questa stagione sportiva la società rossonera parteciperà all’attività agonistica del FUTSAL, con un progetto che prevede inizialmente l’allestimento della Prima Squadra e, successivamente, quello di una Futsal School e un Settore Giovanile.La collaborazione tra Lucchese 1905 e la nuova Lucchese Futsal nasce da una idea di Damiano Morotti, che...