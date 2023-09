Terza di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 14 settembre 2023, 12:34

Nel giorno della Santa Croce, la Lucchese ha realizzato la foto ufficiale di tutta la rosa. Tutti i rossoneri si sono ritrovati davanti al Caffè delle Mura per farsi immortalare dal fotografo in uno scenario, quello delle Mura urbane, di grandissimo impatto e significato.

mercoledì, 13 settembre 2023, 14:30

Tutta la rosa rossonera è a disposizione del tecnico Gorgone: lo conferma la Lucchese in una nota in cui ringrazia per l’importante lavoro svolto dai fisioterapisti Riccardo De Sio, Andrea Guarisa, Massimo Arbuti coordianti da Nicola Pisani e per la collaborazione con il Centro Medico Martini dove Tumbarello e Tiritiello...

mercoledì, 13 settembre 2023, 09:12

Il rossonero Andrea Rizzo Pinna è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Entra e la decide, in appena 180 secondi. Bravo e coraggioso a cercare la porta dai 25 metri, il pallone si insacca all'angolino e vale la sua prima rete stagionale e un successo importante...

martedì, 12 settembre 2023, 14:30

Una giornata completamente dedicata alla promozione dello sport e dei suoi valori. Domenica 17 settembre a Lucca torna lo SportCity Day, un evento giunto alla terza edizione. Anche la Lucchese sarà presente con la sua delegazione Futsal che ha organizzato giochi e mini tornei all'insegna del calcio e dei valori...