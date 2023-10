Giudice sportivo, fermato per un turno il vice allenatore rossonero Santarelli

giovedì, 12 ottobre 2023, 19:47

Giorgio Santarelli, vice allenatore rossonero, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo dopo la gara di Ferrara e gli sono stati comminati 500 euro di multa per "avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente nei suoi confronti e reiterava il proprio comportamento anche nella zona antistante gli spogliatoi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)".