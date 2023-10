Ottava di andata, tutte le gare in programma

giovedì, 12 ottobre 2023, 17:40

Nel fine settimana in cui la Lucchese è costretta a riposare per il rinvio chiesto e ottenuto dalla Juventus B, il girone dei rossoneri disputa l'ottava giornata di andata. Ecco le gare in programma:

Perugia-Torres (domenica)

Entella-Gubbio (domenica)

Carrarese-Ancona (domenica)

Recanatese-Arezzo (domenica)

Cesena-Sestri Levante (domenica)

Spal-Fermana (domenica)

Pescara-Vis Pesaro (lunedì)

Pontedera-Rimini (lunedì)

Olbia-Pineto (giovedì 2 novembre)

Lucchese-Juventus B (da data definire)