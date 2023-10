Settima di andata, ecco le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 5 ottobre 2023, 20:27

Al secondo turno di Coppa Italia (data ancora da definire ma tra il 7 e il 9 novembre prossimi), la Lucchese incontrerà la Spal che oggi ha battuto nel primo turno della competizione il Sestri Levante per 2-0. La gara, per il sorteggio definito a inizio competizione, sarà disputata a Ferrara.

giovedì, 5 ottobre 2023, 18:59

La gara tra Lucchese e Juventus B in programma il 14 ottobre è stata rinviata a data da destinarsi per la convocazione di alcuni giocatori bianconeri nelle rispettive nazionali. Lo comunica ufficialmente la Lega Pro. "La Lega Pro, in applicazione della Circolare n.

giovedì, 5 ottobre 2023, 14:49

Da oggi Fonte Azzurrina sarà l’acqua ufficiale della Lucchese 1905: lo comunica la società rossonera. "Siamo orgogliosi di annunciare che Fonte Azzurrina, l’acqua oligominerale più alcalina d’Italia – si legge in una nota – che poggia le sue radici nel comune di Careggine in Garfagnana, più precisamente nel cuore del...

mercoledì, 4 ottobre 2023, 22:39

La Torres, prossima avversaria dei rossoneri in campionato, non si ferma nemmeno in Coppa Italia e batte nel derby l'Olbia per 1-0 qualificandosi per il turno successivo.