Settima di andata, i risultati dei posticipi: il Cesena sbanca Arezzo

Altre notizie brevi

lunedì, 9 ottobre 2023, 11:56

La continuazione della gara tra Spal e Lucchese dopo l'interruzione del settembre scorso per pioggia è stata affidata al solito arbitro di allora, ovvero Filippo Giaccaglia della sezione AIA di Jesi. Giaccaglia sarà coadiuvato da Andrea Cravotta di Città di Castello e da Michele Piatti di Como.

domenica, 8 ottobre 2023, 22:46

Si sono concluse le gare della domenica valide per la settima di andata. Ecco i risultati:

domenica, 8 ottobre 2023, 17:03

Giornata dolce-amara per i giovani professionisti rossoneri. Opposti alla Carrarese fuori casa, gli Under 17 Nazionali hanno battuto fuori casa 4-2 i marmiferi, mentre gli Under 15 Nazionali sono incappati in una nuova sconfitta, stavolta per 2-1 sempre contro la Carrarese.

venerdì, 6 ottobre 2023, 08:59

Settima di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà tra domenica e lunedì prossimi. Ecco il quadro completo delle gare in programma: