Settimana di andata, i finali di giornata

Altre notizie brevi

domenica, 8 ottobre 2023, 17:03

Giornata dolce-amara per i giovani professionisti rossoneri. Opposti alla Carrarese fuori casa, gli Under 17 Nazionali hanno battuto fuori casa 4-2 i marmiferi, mentre gli Under 15 Nazionali sono incappati in una nuova sconfitta, stavolta per 2-1 sempre contro la Carrarese.

venerdì, 6 ottobre 2023, 08:59

Settima di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà tra domenica e lunedì prossimi. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

giovedì, 5 ottobre 2023, 20:27

Al secondo turno di Coppa Italia (data ancora da definire ma tra il 7 e il 9 novembre prossimi), la Lucchese incontrerà la Spal che oggi ha battuto nel primo turno della competizione il Sestri Levante per 2-0. La gara, per il sorteggio definito a inizio competizione, sarà disputata a Ferrara.

giovedì, 5 ottobre 2023, 18:59

La gara tra Lucchese e Juventus B in programma il 14 ottobre è stata rinviata a data da destinarsi per la convocazione di alcuni giocatori bianconeri nelle rispettive nazionali. Lo comunica ufficialmente la Lega Pro. "La Lega Pro, in applicazione della Circolare n.