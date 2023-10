Settore giovanile, un pari, una vittoria e una sconfitta

domenica, 15 ottobre 2023, 17:38

Un pari, una vittoria e una sconfitta per le tre formazioni professionistiche rossonere. Gli Under 17 Nazionali non sono andati oltre l'1-1 casalingo contro il Novara, mentre gli Under 16 Nazionali, ancora in testa a punteggio pieno, hanno sbancato Busto Arsizio battendo la Pro Patria per 1-0; mentre per gli Under 15, desolatamente ultimi in classifica a zero punti, è arrivata una nuova sconfitta casalinga per 3-1 contro il Novara.