Cesena-Lucchese, arbitra Grasso di Ariano Irpino

Altre notizie brevi

lunedì, 13 novembre 2023, 22:50

Mister Fabio Gallo non può essere contento del risultato: "Partita molto tattica, forse abbiamo avuto alcune situazioni dove in certe ripartenza si poteva fare gol, ma non abbiamo tirato. Poi c'è stato questo gol un po' rocambolesco, doveva finire 0-0 ma accettiamo il risultato.

lunedì, 13 novembre 2023, 22:41

Si sono conclusi i due posticipi validi per la tredicesima di andata. Ecco i risultati:

lunedì, 13 novembre 2023, 16:53

La gara di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale tra Lucchese e Juventus B si giocherà martedì 28 novembre alle ore 16,15 al Porta Elisa: lo comunica la Lega Pro.

domenica, 12 novembre 2023, 22:33

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la tredicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati in attesa dei posticipi di domani: