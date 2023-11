impegni delle Nazionali, a rischio anche la gara di Cesena?

venerdì, 3 novembre 2023, 10:48

Dopo il rinvio della gara contro la Juventus B (e per la quale non è stato ancora fissato il giorno del recupero), la Lucchese rischia di veder slittare anche la partita del 19 novembre di Cesena. ,Come riporta il Corriere di Romagna, da lunedì 13 novembre ecco la finestra dedicata agli impegni internazionali e i bianconeri non avranno Cristian Shpendi (impegnato con l'Under 21 dell'Albania contro Romania e Montenegro) e Augustus Kargbo, atteso dalle qualificazioni mondiali con la sua Sierra Leone, contro Etiopia ed Egitto. A questi, potrebbero aggiungersi Tommaso Berti e Matteo Francesconi, possibili convocati dall'Under 21 azzurra, mentre Giulio Veliaj è in odore di convocazione con l'Under 19 albanese. Con almeno tre giocatori fuori, c'è la possibilità di chiedere il rinvio della gara.