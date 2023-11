Mister Gallo: "Gara che doveva finire 0-0"

Altre notizie brevi

lunedì, 13 novembre 2023, 22:41

Si sono conclusi i due posticipi validi per la tredicesima di andata. Ecco i risultati:

lunedì, 13 novembre 2023, 16:53

La gara di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale tra Lucchese e Juventus B si giocherà martedì 28 novembre alle ore 16,15 al Porta Elisa: lo comunica la Lega Pro.

domenica, 12 novembre 2023, 22:33

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la tredicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati in attesa dei posticipi di domani:

domenica, 12 novembre 2023, 17:29

Secca sconfitta per gli Under 17 Nazionali che vengono battuti sul proprio terreno dalla Pergolettese per 3-1: ora i rossoneri sono a due punti dall'ultimo posto. Pari per 1-1 per gli Under 16 Nazionali a Pontedera che vale il quarto posto.