Quindicesima di andata, nel posticipo pari tra Recanatese e Pineto

Altre notizie brevi

lunedì, 27 novembre 2023, 17:13

La Lucchese 1905 informa che in occasione della gara di Coppa Italia Serie C tra Lucchese e Juventus Next Gen, in programma domani, martedì 28 novembre, al Porta Elisa, l’accesso alla Curva Ovest i tifosi sarà da via dello Stadio.

domenica, 26 novembre 2023, 15:53

Si sono concluse le due gare odierne valide per la quindicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 26 novembre 2023, 14:36

In casa del settore giovanile rossonero si registra l'ennesima domenica con poche soddisfazioni. Gli Under 17 Nazionali sono stati sconfitti in casa per 3-2 dalla Pro Sesto e ora sono scivolati nelle posizioni medio-basse di classifica.

domenica, 26 novembre 2023, 09:55

L'ottavo di finale tra Lucchese e Juventus B in programma martedì prossimo al Porta Elisa, sarà diretto da Marco Peletti della sezione AIA di Crema. Peletti sarà coadiuvato da Carmine De Vito di Napoli e da Francesco Picciché di Trapani. Quarto uomo Alessandro Silvestri di Roma1.