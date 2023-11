Settore giovanile, primo punto stagionale per gli Under 15 Nazionali

domenica, 12 novembre 2023, 17:29

Secca sconfitta per gli Under 17 Nazionali che vengono battuti sul proprio terreno dalla Pergolettese per 3-1: ora i rossoneri sono a due punti dall'ultimo posto. Pari per 1-1 per gli Under 16 Nazionali a Pontedera che vale il quarto posto. Mentre gli Under 15 Nazionali centrano invece il loro primo punto in campionato pareggiando in casa per 1-1 contro la Pergolettese: rossoneri che restano ultimi in classifica ma che almeno cancellano l'inguardabile zero nel tabellino del campionato.