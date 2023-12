Coppa Italia, Avellino-Lucchese: dirige Lovison di Padova

Altre notizie brevi

domenica, 10 dicembre 2023, 20:04

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la diciassettesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 10 dicembre 2023, 17:22

Fine settimana con emozioni diversi per le formazioni professionistiche rossonere: pari a reti bianche per gli Under 17 Nazionali che sono fermati sul proprio terreno dall'Alessandria, secca battuta di arresto per gli Under 16 Nazionali che perdono 3-0 fuori casa contro il Renate e vedono allontanarsi le prime posizioni.

domenica, 10 dicembre 2023, 16:27

Pari che non può che soddisfare il tecnico dei marchigiani Stefano Protti che si presenta in sala stampa sorridente: "Abbiamo fatto quello che potevamo fare, abbiamo sbagliato alcune ripartenze ma il campo era veramente dubbio. Su Tilli vorrei rivedere l'entrata del difensore, non abbiamo rischiato tantissimo a parte la bella...

sabato, 9 dicembre 2023, 22:38

Si sono concluse tutte le gare in calendario di sabato e valide per la diciassettesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco tutti i risultati: