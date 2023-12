Coppa Italia, l'Avellino regala biglietti per la gara con la Lucchese ai propri tifosi che si recano allo shop

giovedì, 7 dicembre 2023, 15:16

L'Avellino, prossimo avversario dei rossoneri in Coppa Italia, a partire da giovedì 7 dicembre e fino a domenica 10 , per ogni 19,12€ di spesa presso lil proprio Official Store offrirà la possibilità di ricevere in omaggio un biglietto di Curva Sud per Avellino – Lucchese, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia di serie C, che verrà disputata mercoledì 13 dicembre alle ore 18.30.