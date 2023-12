Diciassettesima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

venerdì, 8 dicembre 2023, 16:17

E' morto questa mattina l'ex terzino rossonero Ivan Chiossi che aveva vestito la maglia della Lucchese per tre stagioni negli anni '60. Chiossi, che aveva deciso di rimanere a vivere a Lucca, era sempre rimasto vicino ai colori rossoneri. Alla famiglia, le condoglianze della nostra redazione.

giovedì, 7 dicembre 2023, 15:16

L'Avellino, prossimo avversario dei rossoneri in Coppa Italia, a partire da giovedì 7 dicembre e fino a domenica 10 , per ogni 19,12€ di spesa presso lil proprio Official Store offrirà la possibilità di ricevere in omaggio un biglietto di Curva Sud per Avellino – Lucchese, gara valida per i...

giovedì, 7 dicembre 2023, 08:32

Lucchese-Fermana, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Fabrizio Pacella di Roma 2. Pacella sarà coadiuvato da Cristiano Pelosi di Ercolano e da Giovanni Francesco Massari di Molfetta. Quarto uomo, Federico Tassano di Chiavari.

mercoledì, 6 dicembre 2023, 20:59

Finisce 0-0 il recupero valido per la quattordicesima di andata tra Olbia e Rimini.