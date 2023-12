Diciottesima di andata, i risultati della domenica: pari nel big match tra Cesena e Torres

Altre notizie brevi

domenica, 17 dicembre 2023, 18:04

Ultimo fine settimana prima della sosta natalizia letteralmente disastroso per le formazioni professionistiche rossonere: gli Under 17 vengono sconfitti a Chiavari per 3-1 dall'Entella e sono ora al terzultimo posto. Nel recupero valido per la quinta di andata contro l'Albinoleffe gli Under 16 Nazionali vengono travolti in casa con un...

sabato, 16 dicembre 2023, 22:34

Si sono concluse le tre gare valide per la diciottesima di andata nel girone dei rossoneri e disputate di sabato. Ecco i risultati:

giovedì, 14 dicembre 2023, 14:22

La diciottesima di andata nel girone dei rossoneri si disputerà spalmata tra sabato, domenica e lunedì prossimi. Ecco il quadro completo delle grare di andata

mercoledì, 13 dicembre 2023, 22:29

Definito il quadro delle semifinaliste di Coppa Italia. Dopo la vittoria di ieri del Padova a Pontedera (1-0), ecco gli altri risultati: