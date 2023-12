Lucchese-Fermana, arbitra Pacella di Roma2

mercoledì, 6 dicembre 2023, 21:02

Lucchese-Fermana, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Fabrizio Pacella di Roma 2. Pacella sarà coadiuvato da Cristiano Pelosi di Ercolano e da Giovanni Francesco Massari di Molfetta. Quarto uomo, Federico Tassano di Chiavari. Pacella vanta due precedenti con i rossoneri e in entrambi i casi la Lucchese vinse: nel campionato 2019-2020 1-0 contro il Vado e nel campionato 2022-2023 per 3-0 contro la Vis Pesaro. Entrambe le gare furono disputate al Porta Elisa.