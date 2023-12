Sala stampa, mister Protti: "Abbiamo fatto quello che potevamo fare"

domenica, 10 dicembre 2023, 16:27

Pari che non può che soddisfare il tecnico dei marchigiani Stefano Protti che si presenta in sala stampa sorridente: "Abbiamo fatto quello che potevamo fare, abbiamo sbagliato alcune ripartenze ma il campo era veramente dubbio. Su Tilli vorrei rivedere l'entrata del difensore, non abbiamo rischiato tantissimo a parte la bella punizione sulla traversa e l'ultima occasione di Guadagni. Soddisfatti? Siamo ultimi e non possiamo certo esserlo, ma per gli uomini che avevano oggi a disposizione va bene così: avevamo uno squalificato e tre-quattro infortunati. La situazione societaria? Ci sono delle scadenze che aspettiamo, dobbiamo solo lavorare e sono convinto che arriverà rispetto dalla società. Siamo di rincorsa, abbiamo bisogno di stringere i denti sino alla sosta e poi la società dovrà dare una mano sul mercato".