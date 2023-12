Settore giovanile, gli Under 15 Nazionali rompono il digiuno e vincono la prima partita

domenica, 10 dicembre 2023, 17:22

Fine settimana con emozioni diversi per le formazioni professionistiche rossonere: pari a reti bianche per gli Under 17 Nazionali che sono fermati sul proprio terreno dall'Alessandria, secca battuta di arresto per gli Under 16 Nazionali che perdono 3-0 fuori casa contro il Renate e vedono allontanarsi le prime posizioni. Giornata importante invece in casa degli Under 15 Nazionali che battono 1-0 in casa l'Alessandria e si aggiudicano i loro primi tre punti del torneo.