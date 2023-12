Settore giovanile, solo sconfitte per la Lucchese

domenica, 17 dicembre 2023, 18:04

Ultimo fine settimana prima della sosta natalizia letteralmente disastroso per le formazioni professionistiche rossonere: gli Under 17 vengono sconfitti a Chiavari per 3-1 dall'Entella e sono ora al terzultimo posto. Nel recupero valido per la quinta di andata contro l'Albinoleffe gli Under 16 Nazionali vengono travolti in casa con un pesante 0-3 e non riescono a accorciare le distanze dalle prime. Identica sconfitta per 3-0 per gli Under 15 Nazionali contro una delle migliori formazioni, ovvero l'Alessandria: i rossoneri arrivano alla sosta di Natale al solitario ultimo posto.