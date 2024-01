Giudice sportivo, Tumbarello fermato per un turno

martedì, 9 gennaio 2024, 17:35

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il rossonero Giorgio Tumbarello che dunque salterà la gara con il Sestri Levante. Tumbarello, che era in diffida, è stato ammonito a Perugia. Da segnalare che Giuseppe Guadagni, con il cartellino giallo rimediato, è entrato in diffida. Multa di 400 euro alla Lucchese per il lancio di un petardo dagli spalti