Lucchese-Sestri Levante, dirige Djurdjevic di Trieste

martedì, 9 gennaio 2024, 16:08

Lucchese-Sestri Levante, in programma domenica prossima, sarà diretta da Aleksander Djurdjevic della sezione AIA di Trieste. Djurdjevic sarà coadiuvato da Alessandro Antonio Boggiani di Monza e da Nidaa Hader di Ravenna. Quarto uomo, Diego Castelli di Ascoli. Djurdjevic ha arbitrato due volte i rossoneri, entrambe nella passata stagione: due pari per 1-1 a Sassari contro la Torres e in casa contro il Pontedera.