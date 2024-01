Mercato, Fazzi si allena con i rossoneri

lunedì, 1 gennaio 2024, 16:16

Il terzino classe 1995 Niccolò Fazzi, attualmente svincolato, ha trovato l'accordo per allenarsi per una quindicina di giorni con la Lucchese, in attesa degli sviluppi di mercato, una occasione per vederlo da vicino per mister Gorgone e il suo staff.